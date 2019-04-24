Правительство решило профинансировать дешевый бензин в России

Правительство определило параметры корректировки демпфирующего механизма, а также источники компенсации выпадающих из-за этого доходов бюджета. Об этом сообщили в Минфине, пишет ТАСС.

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Компенсации нефтяникам в 2019 году из Фонда национального благосостояния составят 400-450 миллиардов рублей. Использование этих параметров в 2020 году при высоких ценах на нефть приведет к компенсациям в размере 1,7 триллиона рублей, в связи с чем «договоренности по демпферу на 2020 год пока не достигнуты».

Ранее в среду, 24 апреля, стало известно, что первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак договорились об источнике финансирования субсидии нефтяным компаниям для сдерживания цен на бензин и дизель. Это решили сделать за счет нового акциза на все жидкие нефтепродукты и увеличения налога на добычу полезных ископаемых.

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля. Оно будет действовать до июля. Срок предыдущего соглашения истек 1 апреля. По его условиям, нефтяные компании удовлетворяют внутренний спрос на топливо, чтобы не допустить локального дефицита бензина и дизеля, что привело бы к резкому росту цен. Компании также обязались не повышать цены на бензин выше уровня инфляции.

Ситуация возникла из-за того, что для большинства нефтяников поставки за рубеж были выгоднее поставок на внутренний рынок. Из-за этого они предпочитали экспортировать продукт, а не продавать его в России. С 2019 года в России действует механизм демпфера, в рамках которого государство компенсирует компаниям разницу между ценой на бензин на российском рынке и ценой экспортных поставок.

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