Правительство России нашло деньги на дешевый бензин

Первый вице-премьер России Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак договорились об источнике финансирования субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания у двух вице-премьеров.

Отмечается, что увеличить субсидии решили за счет самих нефтяников. Будет введен новый акциз на все жидкие нефтепродукты («суррогаты» средних дистиллятов, вакуумный газойль, мазут). Теперь они будут облагаться по ставке дизельного топлива, при этом нефтепродукты, которые используются для бункеровки, дальнейшей переработки и производства тепла и электроэнергии, получат налоговый вычет.

Помимо этого, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) увеличат на 75 рублей за тонну при цене на нефть в диапазоне от 55 до 80 долларов за баррель, при дальнейшем росте цены на нефть прибавка к НДПИ будет равномерно расти до 204 рублей за тонну.

Увеличение налога не коснется проектов, в отношении которых заключены адресные межправительственные соглашения. По экспертным оценкам поступления в бюджет от акциза на темные нефтепродукты и от роста НДПИ составят примерно 75-85 миллиардов рублей в год.

Ранее сообщалось, что нефтяные компании согласились продлить соглашение с правительством России и заморозили цены на бензин до 1 июля. За счет этого компании будут получать больше субсидий за сдерживание цен на бензин.

Правительство и нефтяники пришли к соглашению цен на бензин в 2018 году. С лета действовала устная договоренность, в ноябре стороны подписали соглашение, действовавшие до 31 марта 2019 года. Согласно нему, с 1 января 2019 года темпы роста цен на заправках не должны были превышать 1,7 процента с учетом повышения НДС, а с 1 февраля — прогноз среднегодовой инфляции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!