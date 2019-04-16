Минфин подсчитал потери бюджета от заморозки цен на бензин

Минфин оценил объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма, призванного сдерживать цены на топливо, передает РИА Новости.

По словам главы департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексея Сазанова, их объем при разных ценах на нефть может составить от 60 до 200 миллиардов рублей.

В начале апреля стало известно, что правительство достигло нового соглашения с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин. Оно будет действовать до июля 2019 года.

Срок предыдущего соглашения между властями и нефтяниками истек 1 апреля текущего года. Согласно ему, компании обязаны удовлетворить внутренний спрос на топливо, чтобы не допустить локального дефицита бензина и дизтоплива, что привело бы к росту цен. Также нефтяники обязались не повышать цены на бензин на уровень выше инфляции.

Проблема возникла из-за того, что для большинства российских компаний поставки на экспорт были выгоднее продаж топлива на внутреннем рынке, по этой причине многие из них пренебрегали отгрузкой на российский рынок, фокусируясь на экспортных поставках.

С 2019 года на рынке действует механизм демпфера — фактически государство из бюджета компенсирует компаниям выпадающие доходы, возмещая разницу между ценой на бензин на российском рынке и при поставках на экспорт.

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