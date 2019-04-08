Правительство нашло еще один способ удержать цены на бензин

Правительство рассматривает еще одну меру для сдерживания роста цен на бензин на внутреннем рынке — отказ от возврата НДС независимым трейдерам, продающим топливо за границу, подтвердил начальник департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, которого цитирует ТАСС.

По его словам, такая мера станет альтернативой лицензированию трейдеров, которое обсуждалось чиновниками ранее.

«Это взаимоисключающие меры — либо лицензирование, либо отказ в вычете для перекупщиков. Если будет введено лицензирование, не будет смысла делать [отмену] по НДС. Мы и тот, и другой вариант поддерживаем, так что Минэнерго как определится, так и будет», — отметил Сазанов.

Ранее о новой инициативе правительства (ее автором выступило Минэнерго) написала принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Ее суть заключается в отказе от возмещения НДС независимым трейдерам нефтепродуктов, не связанным с вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК).

Авторы признают, что механизм не будет работать в ситуации, когда экспортные цены на бензин будут намного выше внутрироссийских. В этом случае потери от невозмещенного НДС будут меньше выгоды, которую извлечет экспортер из поставок топлива за рубеж. Именно такая ситуация сложилась на рынке с начала текущего года.

В начале апреля стало известно, что правительство достигло нового соглашения с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин. Оно будет действовать до июля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!