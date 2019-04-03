Цены на бензин перестали сдерживать

Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Это, однако, пока не привело к резкому подорожанию топлива.

По информации издания, власти пока не представили нефтяникам проект и детали нового соглашения. Это должно было произойти в начале апреля, однако в правительстве пока не определились, как будут компенсировать нефтяным компаниям их выпадающие доходы.

Ранее были озвучены разные варианты компенсации, в частности с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Пока наиболее вероятным вариантом считается введение новых акцизов на газойль — из них планируется выплачивать специальную демпфирующую надбавку нефтяникам в случае, если экспортная цена нефтепродуктов будет превышать целевые розничные цены на российском рынке. Однако одной этой меры недостаточно, а другие пока не разработаны.

Таким образом, в настоящий момент заключенное в прошлом году соглашение больше не действует, и нефтяные компании могут повышать цены на автозаправочных станциях (АЗС) и на оптовом рынке без ограничений. Но в действительности резкого скачка пока не произошло, пишет издание.

Соглашение между правительством и нефтяниками предусматривало сдерживание цен на бензин в первые три месяца 2019 года. В январе стоимость топлива могла вырасти не больше, чем на 1,7 процента в связи с повышением НДС, в феврале и марте — на 0,33 процента.

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