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Эксперты оценили перспективы соглашения о заморозке цен на топливо

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Александр Новак

Нефтяники согласились с необходимостью продлить действие соглашения о стабилизации топливного рынка еще на один квартал – до конца первого полугодия 2019 года. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам совещания вице-премьера РФ Дмитрия Козака с представителями нефтяных компаний по вопросам регулирования топливного рынка РФ.

Обновленный вариант соглашения допускает снижение темпов роста поставок топлива на внутренний рынок, однако пока не принято решение насколько они будут сокращены. «По поводу объема поставок на внутренний рынок мы сейчас в рамках продления соглашения, посмотрим», — сказал министр.

Также на совещании приятно решение изменить один из элементов формулы демпфирующего механизма — базовую цену топлива. «Снижение планки до 51 тысячи рублей за тонну по бензину и до 46 тысяч рублей по дизтопливу», — сказал Александр Новак. При этом эксперты считают, что это минимальные изменения, и они вряд ли повлияют на эффективность механизма и изменят ситуацию в нефтепереработке, которая терпит сейчас существенные убытки.

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин в ходе встречи отметил, что ситуация в розничном сегменте устойчива. «Розничные АЗС имеют достаточный уровень маржинальной доходности. Он является более высоким, чем бывало в аналогичные периоды прошлых лет», — отметил замглавы ведомства. При этом, однако, он не уточнил, что сети независимых АЗС, занимающие значительную долю российского розничного рынка нефтепродуктов, не участвуют в соглашении о сдерживании цен на топливо. Эти АЗС приобретают у крупных вертикально-интегрированных компаний топливо по «замороженной» цене, а продают его в розницу уже со своей наценкой, в которую включается тот самый «достаточный уровень маржинальной доходности».

Согласно анализу исследовательской группы «Петромаркет», производство бензина в России убыточно: все НПЗ, ориентированные на его выпуск с последующей поставкой произведенной продукции на внутренний рынок, генерируют отрицательную маржу переработки. Негативный эффект был усилен «демпфером», который вместо того, чтобы компенсировать НПЗ убыточность поставок бензина на внутренний рынок, ее только увеличивал.

Для того, чтобы АЗС имели хотя бы нулевую маржу, розничные цены придется поднять более чем на 4 рубля за литр или на 10 процентов от текущего уровня. Если же регулятор заставит операторов АЗС придерживаться текущего уровня цен (что более вероятно), то чистая маржа розничной торговли окажется существенно отрицательной, - считают в «Петромаркете».

Очевидно, что в текущих обстоятельствах свобода экспорта автобензина и низкие цены на продукт – вещи несовместимые. Решение проблемы, считают аналитики «Петромаркета», лежит в корректировке формулы для расчета бензинового «демпфера». Его нужно перевести в положительную зону, а также обеспечить компенсацию производителям автобензина хотя бы половины дисконта в отпускной цене относительно экспортного нетбэка. В этом случае рост цен в опте, хоть и произойдет, но куда более скромный.

Эксперты отмечают, что убыточность производства автобензина соседствует на рынке с высокой маржинальностью независимых сетей АЗС, которые не присоединились к соглашению о сдерживании цен на топливо.

Как считают аналитики Vygon Consulting, налоговый маневр с начала года принес нефтяникам 55 миллиардов рублей убытков. Эксперты отмечают, что убытки нефтекомпаний приведут, в конечном итоге, к снижению поступлений в бюджет страны.

Как отметил президент Российского топливного союза, Евгений Аркуша, нефтекомпании несут прямые убытки, когда они вынуждены доплачивать, держа низкие цены из-за высоких базовых цен отсечения, что, по его мнению, несправедливо и неправильно.

По данным газеты «Коммерсант», встреча проходила без участия представителей Минфина, которые не согласовали новые параметры демпфирующего механизма. Как считает замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов, если Минфин не одобрит эти корректировки, соглашения не будет, и уже к маю цены на бензин стремительно взлетят. «Если Минфин не пойдет навстречу, создается ситуация, при которой к маю могут сложиться неблагоприятные условия, и оптовые цены окажутся настолько велики, что подтолкнут рост розничных цен. Потому что рост оптовых цен в первую очередь произойдет за счет роста спроса. К лету будет расти спрос», — отметил он.

По словам аналитика АКРА Василия Тануркова, «скорее всего, правительство решило продлить соглашения о заморозке цен на топливо, потому что опасается, что демпфирующий механизм не сработает так, как задумано». «Цены на бензин зависят от рублевой цены нефти и остались бы на текущем уровне, даже если бы соглашения перестали действовать. Но если цена на нефть вырастет, а демпфер не сработает, то без соглашений цены на топливо неизбежно вырастут, считает аналитик. Нефть может подорожать в начале мая, когда начнет действовать полный запрет США на закупку иранской нефти», — отметил он.

Аналитик «Финама» Алексей Калачев считает, что правительство в дальнейшем будет вынуждено и дальше продлевать соглашение о заморозке цены, так как пока не удалось найти более рыночные механизмы регулирования отрасли. Правительство, по его словам, «хочет продолжать контролировать рынок, боится выпустить его из-под контроля». Но других, более рыночных механизмов, разработано не было, считает эксперт.

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