Пятая часть бензина в Крыму оказалась подделкой

Росстандарт проверил организации, продающие топливо в Крыму, и обнаружил 20 процентов фальсификата среди проверенного бензина, а также 47 процентов не соответствующего требованиям дизеля, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка проходила на 19 заправочных станциях в мае и начале июня, на них отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина. Помимо некачественной продукции, были выявлены нарушения по документам и маркировке топлива. В отношении нарушителей были применены «оборотные» штрафы и другие административные наказания.

При этом в Росстандарте отметили, что результаты нынешней проверки лучше, чем годом ранее, и качество топлива на полуострове улучшилось. Так, в 2018 году дизельного суррогата было 70 процентов, по бензину — 45 процентов. «Большинство предприятий региона сегодня признают проблемы с суррогатом и проявляют готовность к ее решению на территории Крыма», — цитирует пресс-служба начальника отдела госнадзора по Крыму и Севастополю Росстандарта Игоря Чернышева. Исследования в будущем продолжатся.

В конце мая Росстандарт констатировал улучшение качества топлива в стране. Так, за последние полтора года только девять процентов проверенных образцов не соответствовали нормам.

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