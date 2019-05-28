В России улучшилось качество топлива

В Росстандарте заметили улучшение качества топлива на рынке. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в 2018 году и за неполные пять месяцев текущего года доля нарушений по физико-химическим свойствам топлива составляет 9 процентов, тогда как в 2015 году такие нарушения выявлялись более чем в 20 процентах случаев. При этом среди сетевых АЗС доля нарушений составила 3 процента, а среди независимых — 21 процент.

21 мая Независимый топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин. В заявлении главы объединения Павла Баженова говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало. Так, с 15 апреля по 15 мая 2019 года на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже оптовые цены на бензин Аи-92 увеличились на 23 процента, на бензин Аи-95 — на 18,5 процента, на летнее дизтопливо — на 2,5 процента.

Позднее курирующий вопросы рынка топлива в России вице-премьер Дмитрий Козак назвал «преждевременной тревогой» реакцию бизнеса на сложившуюся на мировом рынке ситуацию. По его заверению, никаких предпосылок для роста цен пока нет.

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