Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин

Стоимость бензина в России может резко возрасти. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на письмо главы Независимого топливного союза Павела Баженова, адресованное вице-премьеру Дмитрию Козаку.

В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало. Так, с 15 апреля по 15 мая 2019 года на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже оптовые цены на бензин АИ-92 увеличились на 23 процента, на бензин АИ-95 — на 18,5 процента, на летнее дизтопливо — на 2,5 процента. Согласно письму, рост цен на бензин на бирже отражается и на мелком опте. В частности, в Саратовской области за указанные 30 дней стоимость АИ-92 увеличилась на 11,2 процента, на АИ-95 и летний дизель — на 10,4 и на 2 процента соответственно.

Материалы по теме Победа буржуев Как вера в социализм разрушает целые страны и почему капитализм побеждает

Баженов сообщил, что цены, по которым крупные игроки рынка отпускают сырье более мелким компаниям, повышаются практически каждый день во всех регионах страны. Демпфирующий механизм правительства, который должен обеспечивать достаточную маржинальность нефтепереработчикам и рознице за счет субсидий, не срабатывает. Баженов поясняет, что в 2019 году нефтепереработка оказалась в кризисе, и если крупные компании еще могут сводить концы с концами, то независимые переработчики фиксируют только убытки. Глава союза призвал правительство принять срочные меры, чтобы не повторить события 2018 года.

Весной 2018 года стоимость топлива на заправочных станциях превысила уровень инфляции почти в пять раз. Летом Госдума приняла закон о завершении в России налогового маневра, который предполагает отмену экспортных пошлин на нефть и газ с одновременным увеличением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В этой ситуации нефтяным компаниям становится выгоднее экспортировать сырье и топливо, нежели продавать его на внутреннем рынке. В результате внутри страны возникает дефицит, и бензин дорожает. Чтобы избежать этого, правительство предусмотрело обратный акциз, который выплачивается нефтяникам при условии, что они поставляют на внутренний рынок достаточно нефти. К тому же при условии, что компании удерживают внутренние цены в рамках заранее определенного коридора, обратный акциз дополняется демпфирующей надбавкой. В апреле кабмин достиг нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин, которое должно продлиться до июля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



