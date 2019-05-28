Нефтяников заставили «залить» Россию бензином

Правительство продолжает требовать от вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) увеличить поставки бензина на внутренний рынок, чтобы избежать дефицита и очередного роста цен, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, очередное совещание, на этот раз в Минэнерго, состоялось 24 мая. На нем нефтяники пообещали увеличить объем поставок бензина на внутренний рынок (на сколько точно, не указывается).

Некоторые компании после совещания решили отменить экспорт бензина и отправить его на внутренний рынок через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу, другие не смогут этого сделать, поскольку временно производят меньше бензина из-за ремонта своих дочерних нефтеперерабатывающих заводов.

Правительство готово помочь нефтяникам, отмечает газета. В частности, рассматривается вариант с увеличением демпфирующей надбавки к обратному акцизу на нефтепродукты (служит субсидией нефтеперерабатывающим заводам и стимулирует их отказываться от экспорта во избежание роста внутренних цен).

Об этом уже давно просили участники рынка. В настоящий момент надбавка составляет 60 процентов от разницы цен на мировом и внутреннем рынках. Однако при определенных условиях она может быть отрицательной, и тогда обратный акциз уменьшается, что дает повод компаниям поднимать цены. С 1 июля она вырастет до 70 процентов для дизельного топлива и до 75 процентов для автомобильного бензина, при этом ресурсы на ее выплату власти собираются искать с помощью повышения другого налога — на добычу полезных ископаемых.

Совещание в Минэнерго состоялось после того, как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала данные о выполнении нефтяниками договоренностей с правительством: они были достигнуты в прошлом году и в апреле продлены до середины лета. Согласно им, ВИНК обязуются не поднимать цены на бензин выше размера инфляции, а также поставлять на Санкт-Петербургскую биржу определенные объемы топлива. По данным ФАС, некоторые компании не выполняли соглашение.

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