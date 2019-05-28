Бензин перестал приносить прибыль в России

Прибыльность от продажи бензина на автозаправочных станциях (АЗС) снизилась в десять раз с начала года — почти до нуля. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК со ссылкой на Российский топливный союз, объединяющий независимые сети заправок.

Так, чистая маржа торговли бензином АИ-92 на АЗС по состоянию на 24 мая упала до 50 копеек за литр, по АИ-95 — 1,9 рубля за литр.

В европейской части России коэффициент маржинальной доходности продаж бензина на АЗС упал до 8,1—11,3 процента, в Сибири — до 5,6—7,9 процента.

В Российском топливном союзе ситуацию считают критической, но все-таки рассчитывают избежать банкротств.

Отмечается, что ситуация вызвана ростом оптовых цен на бензин и дизель при замороженных ценах в рознице. Кроме того, по словам участников рынка, процент прибыли также удерживают крупные компании-поставщики.

Ранее Независимый топливный союз заявил, что резкое подорожание бензина весной прошлого года было вызвано политикой Минфина, не ставшего согласовывать налоговый маневр с независимыми сетями АЗС.

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