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Эксперты назвали ситуацию в России неблагоприятной для нефтепереработки

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В России создается ситуация, когда нефтепереработка, как и нефтехимия становятся нерентабельными отраслями. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в ходе обсуждения ситуации на мировом рынке нефти и политики нефтедобывающих стран.

Крупные корпорации, по его словам, внутри себя дотируют нефтепереработку за счет прибылей, «а когда мы имеем независимые нефтеперерабатывающие заводы, выясняется, что работать они не могут. Антипинский НПЗ...»
Антипинский НПЗ — это первая ласточка, а есть еще таких пять НПЗ, которые могут закрыться, отметили другие участники дискуссии.

«По поводу Восточной нефтехимической компании. Вот расчеты сотрудники Рустама делали по внутренней норме доходности IRR по Восточной нефтехимической компании. Еще в 2017 году она была 10-15 процентов, а сейчас она вышла в отрицательную зону», — добавил старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Происходит это, по мнению участников встречи, из-за налогового маневра правительства. «В прошлом году примерно в это время, как вы помните, подскочили цены на бензин на внутреннем рынке. Правительство среагировало очень правильно. Оно немедленно снизило акциз, и цены на бензин зафиксировались и даже несколько упали. Но при этом правительство стало готовить настоящую программу по уничтожению нефтепереработки в России. В чем она состояла? Тщательно эшелонировано подготовили фиксацию цен на бензин и дизельное топливо административными мерами и одновременно подготовили повышение налогового бремени на нефтепереработку. В результате, как мы знаем все, 31 октября были зафиксированы цены на бензин, а с 1 января в полтора раза увеличили налоговую нагрузку на нефтепереработку. Сюда вошло все: и налог на добычу полезных ископаемых, то есть налоговый маневр, и повышение акцизов в полтора раза, и рост НДС, и рост тарифов на перевозку и бензина, и, естественно, сырой нефти — все вместе. Все вместе сделало все нефтеперерабатывающие заводы в России нерентабельными, все до единого. Все 37 крупных заводов и все 22 мелких нефтеперерабатывающих завода — все стали убыточными», — рассказал Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев

В среднем, по его словам, при продаже одного литра бензина любая компания теряет шесть рублей. «Правительство нанесло удар по собственной экономике, почти смертельный», — добавил эксперт.

«Из 37 заводов у нас 29 заводов так или иначе способны дотировать за счет других видов бизнеса нефтепереработку. И они выживают. Лучше, хуже — не важно, но выживают. Восемь заводов - абсолютно независимые. Они не успели перейти в категорию вертикально интегрированных компаний, и они разоряются. Причем кто-то разоряется явно, кто-то пытается замалчивать свои проблемы», — продолжил он.

Антипинский завод месяц назад, по его словам, объявил о том, что они начинают процедуру банкротства. «И это, в общем-то, не то чтобы первая ласточка, а это первое открытое проявление. Что для нас это значит? Мы сейчас потребляем бензина на внутреннем рынке России точно столько, сколько производим. Если закрыть эти восемь заводов, то у нас возникнет дефицит бензина», — отметил он.

В Россию, по его словам, сейчас никто не продает бензин, поскольку «у нас зафиксированы цены, и они самые низкие в Европе и на Востоке». «Ниже наших цен на бензин сейчас нет нигде, ну я имею в виду, в нормальных рыночных экономках. В Германии в два с половиной раза выше», — отметил Рустам Танкаев.

При этом, по его словам, российские нефтяные компании имеют уникальную стратегию, которая позволяет им побеждать на мировом рынке. «За последние годы результаты очень впечатляющие, очень. Смысл этой стратегии состоит в том, что мы организуем альянсы с потребителями нефти, причем пускаем их очень близко в свою нефтедобывающую отрасль. В результате у нас получаются цепочки, которые позволяют получать дополнительную прибыль всем участникам. И в этой ситуации Саудовская Аравия не может с нами конкурировать. Они пытались перекупить завод в Вадинаре, в Индии, который купила «Роснефть», но сделать ничего не смогли, потому что наши предложили 49 процентов акций добывающих компаний в обмен на акции завода в Вадинаре, а Саудовская Аравия, кроме денег, ничего предложить не может», — рассказал он.

По словам директора Центра политической информации Алексея Мухина, очень важно создавать кластеры, сегменты опережающего развития в нефтехимической отрасли для того, чтобы успешно конкурировать именно на региональном рынке.
«Американские компании, крупные, как и саудиты пытаются, на мой взгляд, сейчас создавать вот эти благоприятные условия на региональном уровне. И нам необходимо делать не только то же самое — делать гораздо лучше. А мы вместо того, чтобы это делать, создаем неприемлемые налоговые условия для тех компаний, которые это делают», — добавил эксперт.

«Значит, правительство прилагает действительно титанические, колоссальные усилия для расчистки российского рынка для глобальных корпораций. Для того, чтобы здесь не было нефтехимии, не было нефтепереработки и так далее», — продолжил Михаил Делягин.

Смысл налогового маневра, по его словам, в том, чтобы в России было невыгодно производить бензин, а было выгодно сырую нефть отдавать на Запад, «чтобы там добрые хорошие люди с правильными лицами производили бензин и продавали его нам сюда, потому что у нас в результате этих действий повышают себестоимость сырой нефти и снижают пошлины на экспорт».
Внутренняя цена бензина становится фактически такой же, как в мире. «Потому что в цене бензина три четверти сидит это налоги. Я еще помню, совсем недавно сидело 67 процентов. Причем помимо повышения общего налогового бремени государство занимается дезорганизацией отрасли путем постоянного изменения налоговых правил, потому что 50 поправок в налоговый кодекс внесено только за последнее время», — говорит Михаил Делягин.

Говоря о том, как можно выйти из сложившегося кризиса, эксперт заявил о необходимости снизить налоги, нормализовать ситуацию, отказаться от налогового маневра, «положите акцизы на место, положите НДС на место, и все будет в порядке. «Ради чего они загоняют деньги в федеральный бюджет, который захлебывается от них? Более 11 триллионов они накопили, они в этом году три триллиона хотят еще дополнительно туда сложить», — добавляет эксперт.

По словам Алексея Мухина, «нужны правильные и ровные правила игры на фискальном рынке, компании должны четко понимать, сколько они заплатят через год, тогда у них появится план». «Необходимо поддерживать региональные кластеры. Наш выход на тот же рынок АТР должен быть триумфальным, а не жалким», — добавил эксперт. Ведь наши основные конкуренты на нефтяном рынке - США и Саудовская Аравия активно стимулируют свои нефтегазовые компании, значительно снижают для них налоговую нагрузку, в том числе поддерживая наиболее перспективные направления, такие как нефте- и газохимия, проводят привлекательную и предсказуемую фискальную политику, вызывающую интерес у инвесторов. И если Россия хочет, по крайней мере, сохранить статус кво на мировых рынках, говорят эксперты, ей также необходимо разработать стимулирующие меры для нефтегазовой отрасли.

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