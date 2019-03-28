В России резко подскочили цены на авиабилеты

Цены на авиабилеты в экономклассе выросли на 7,5 процента с начала 2019 года. Об этом сказано в письме Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), направленном вице-премьеру Максиму Акимову, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что темпы подорожания авиабилетов за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год.

По мнению авторов письма, на это повлиял 30-процентный рост цен на горюче-смазочные материалы, а также увеличение расходов в аэропортах на каждый вылет.

Материалы по теме Вернулись не все Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?

Пока неизвестно, каким образом государство будет решать эту проблему.

В феврале сообщалось, что цены на авиабилеты за декабрь-февраль по разным направлениям увеличились на 5-33 процента. Это отмечали сервисы их электронной продажи. Перевозчики заявляли, что работают на грани себестоимости, и напоминали об ослаблении рубля. Эксперты уточняли, что компаниям пришлось повысить цены, чтобы возместить расходы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!