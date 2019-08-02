Российский бизнес перестанет зарабатывать на частных дорожных камерах

Объем вознаграждений для обслуживающих дорожные камеры компаний предложили перестать высчитывать из числа выписанных штрафов. За содержание камер предприятия теперь будут получать фиксированную плату. С соответствующей инициативой выступил вице-премьер Максим Акимов, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, документ разрабатывается Минтрансом совместно с ГИБДД, Росавтодором и государственной компанией «Автодор». Поправки будут внесены в методические рекомендации Минтранса по установке и эксплуатации комплексов. Акимов поручил к 1 сентября направить готовые рекомендации в регионы.

«Оплата должна быть не сдельной, по числу штрафов, а фиксированной, с учетом частоты, объема и стоимости работ по регламентному обслуживанию комплексов, каналов связи и их восстановлению при форс-мажорных обстоятельствах», — отметил эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман.

По словам координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, «частная организация, которая ставит камеры, заинтересована в максимальной прибыли, а значит и в максимальном количестве штрафов». «Для этого они договариваются с местными властями, чтобы те ставили ограничения скорости в абсурдных местах, где водители этого не ожидают и гарантированно нарушат», — заявил он, отметив, что нововведение Акимова «решит все проблемы».

Ранее стало известно, что частные предприятия устанавливают видеокамеры только в тех местах, где водители чаще всего нарушают скоростной режим. Так, частники руководствуются возможностью наложить как можно больше штрафов, отметил вице-президент Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов. По его словам, неправильная эксплуатация фоторадарных комплексов, к которой также прибегают частные организации ради получения выгоды, часто ведет к ошибкам в их работе и необоснованным штрафам для водителей. Кроме того, отмечалось, частные предприятия часто пренебрегают ГОСТом 57145-2016, согласно которому камеры должны устанавливаться в 3 метрах от дороги и не перекрываться столбами или деревьями. В связи с этим в Генпрокуратуре России решили проверить законность установки частных камер видеофиксации.

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