Названа причина роста штрафов за нарушения ПДД в России

Россияне стали чаще получать штрафы за нарушения правил дорожного движения из-за роста числа камер видеонаблюдения на дорогах. Об этом рассказали в Управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД России, передает «Газета.ру».

В 2017 году на российских дорогах работало 13 тысяч камер. В настоящий момент их количество выросло до 14 тысяч.

За первые 9 месяцев 2019 года россияне получили более 104 миллионов штрафов за нарушение ПДД. По сравнению с прошлым годом их количество выросло почти на 10 процентов. Как отмечает издание, увеличение числа камер на дорогах принесло в бюджет по меньшей мере 2,5 миллиарда рублей. При этом три четверти водителей предпочитают оплачивать штраф сразу, чтобы получить скидку в 50 процентов.

Чаще всего российские водители получают штрафы за нарушения скоростного режима, неследование знакам дорожного движения или разметки, а также непристегнутые ремни безопасности, парковку в запрещенных местах и проезд на красный свет.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости движения, которая рассчитывается по данным с нескольких камер по времени и координатам. Согласно поправкам, которые внесли в парламент члены фракции ЛДПР, фиксация скорости движения автомобиля на основании «расчета средней скорости движения» или «фиксации расположения в начале и конце участка» больше нельзя будет использовать как доказательство правонарушения.

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