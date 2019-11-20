Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно законопроекту, если у водителя при осмотре будет найдено заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом появится в медицинской информационной системе. Затем водителю будет дан месяц, чтобы пройти «внеочередное обязательное медицинское освидетельствование». Если он этого не сделает или если заболевание подтвердится, то справка будет аннулирована, что станет основанием для прекращения действия прав.

В документе отмечается, что все данные о здоровье водителей Госавтоинспекция сможет получать через базу данных Минздрава.

Кроме того, в МВД предложили заменить бумажные медсправки электронными, которые будут визировать усиленной электронной подписью.

В феврале сообщалось, что в ГИБДД рассчитывают на введение электронных прав с 2020 года. Черников тогда отмечал, что электронные документы помогут бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также исключат случаи, когда несколько водителей с похожей внешностью будут пользоваться одними правами. Для граждан отказ от бумажных прав также будет выгоден, поскольку будет не обязательно возить с собой права или свидетельство о регистрации машины.

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