ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне

В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников, передает ТАСС.

«Одним из возможных вариантов реализации данной новации предлагается создание электронной версии водительского удостоверения с его последующей интеграцией в смартфон, которую водитель и будет предъявлять при необходимости», — отметил он.

Черников добавил, что водительские права можно будет оформлять как в электронном виде, так и в привычном. Так, если водителю нужно выехать за границу, имея при себе права в виде пластиковой карточки, он сможет ее оформить.

Когда будет реализована инициатива, Черников не уточнил.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД рассчитывают на введение электронных прав с 2020 года. Черников тогда отмечал, что электронные документы помогут бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также исключат случаи, когда несколько водителей с похожей внешностью будут пользоваться одними правами. Для граждан отказ от бумажных прав также будет выгоден, поскольку будет не обязательно возить с собой права или свидетельство о регистрации машины.

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