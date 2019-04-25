ГИБДД раскрыла новые требования к ученикам автошкол

В ГИБДД раскрыли новые подробности будущей реформы системы подготовки водителей. Изменения, в частности, могут коснуться мигрантов и водителей грузовиков, рассказал заместитель начальника ГИБДД России Николай Шеюхин, передает «Коммерсантъ».

Как отметил Шеюхин, россиянам могут запретить сдавать экзамены в любом подразделении на свой выбор. «Ученик получил документы об окончании автошколы и дальше бегает от одного подразделения к другому, пытаясь так или иначе "порешать вопрос" со сдачей экзамена», — рассказал Шеюхин. По его мнению, закрепление ученика за конкретным подразделением «минимизирует коррупционную составляющую».

Замначальника ГИБДД также предложил при обучении обращать внимание на «психологическую составляющую». По его словам, некоторые молодые люди, которым только исполнилось 18 лет, не готовы «в психологическом плане» управлять машиной. Как это может быть реализовано, Шеюхин не уточнил.

Также предлагается ужесточить контроль за водителями автобусов и грузовиков. Люди, желающие получить права категории D, должны иметь стаж категорий B, C1 или D1 не менее одного года.

Кроме того, обсуждается возможность запрета менять иностранные водительские права на российские без дополнительного обучения и сдачи экзаменов. Сейчас наемным сотрудникам запрещено управлять транспортом без российских прав. Исключение сделано для граждан Киргизии и стран, где русский язык — официальный. По словам Шеюхина, некоторые граждане России также едут в одну из стран СНГ, где «покупают» себе местные права, после чего возвращаются домой и меняют права на российские.

В апреле стало известно о планах ГИБДД увеличить количество вопросов в теоретической части экзамена для получения водительских прав. В билет будут включены 50 вопросов при общем количестве баллов – 75. Испытание будет считаться пройденным, если кандидат наберет 65 баллов.

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