Стали известны грядущие изменения в экзамене на водительские права

ГИБДД планирует в конце 2019 года увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на получение водительских прав, а в 2020-м — изменить порядок аттестации, присвоив каждому вопросу определенное число баллов. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщил ТАСС замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.

Каждой задаче планируется присвоить балл в зависимости от ее значимости. Предполагается, что в билете будет около 50 задач, общее количество баллов — 75. Кандидат сдаст экзамен, если наберет, к примеру, 65 баллов, рассказал Гиляков. При этом экзаменуемый может допустить и больше ошибок, если они не грубые.

Если гражданин неправильно ответит на некоторые из вопросов, то экзамен прекратят, но таких вопросов будет немного. Речь идет о тех вещах, незнание которых «в наибольшей степени может в реальной обстановке повлечь ДТП», пояснил Гиляков.

Ранее замначальника ГИБДД Николай Шеюхин заявил, что планируется включить в теоретическую часть экзамена вопросы по вождению в экстренных ситуациях.

Министерство транспорта России в апреле внесло изменения в проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», которые предлагают разделить водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!