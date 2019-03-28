Гаишников передумали отстранять от выдачи госномеров

Комитет Госдумы по транспорту подготовил поправки, которые позволят сохранить за подразделениями ГИБДД право на выдачу госномеров, которое по новому закону передали частным фирмам, пишет «Коммерсантъ» в четверг, 28 марта.

Решение обосновали тем, что только в 11 регионах есть достаточное количество аккредитованных пунктов по изготовлению знаков.

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«В глубинке есть подразделения, где совершается 15–20 регистрационных действий в год, частные компании туда вряд ли придут, а предоставить гражданам услугу нужно»,— сообщил изданию осведомленный источник.

В случае, если абсолютное большинство водителей (95 процентов) все равно будут обращаться за номерами к частникам, то, по его словам, закон вновь поправят, лишив ГИБДД такой функции.

Согласно принятому в 2018 году закону «О госрегистрации транспортных средств» с 4 августа нынешнего года МВД должны были исключить из процесса выдачи автомобильных номеров, оставив за ними право только назначать конкретные сочетания букв и цифр. Дилеры получат право регистрировать новые машины и выдавать госзнаки. Одновременно вводятся новые формы и размеры номеров, специально для мотоциклов, японских и американских автомобилей.

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