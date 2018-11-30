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Красивые автомобильные номера захотели официально продавать

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В Минэкономразвития готовят проект постановления правительства, которое позволит выставить красивые госномера для машин на продажу, пишут «Известия».

Предполагается, что кабмин рассмотрит этот документ в сентябре следующего года.

Еще не решен вопрос о том, на каком уровне будет осуществляться контроль за аукционами: федеральном, региональном или местном. Кроме того, остается определить структуру, которая возьмет ответственность за подготовку требований для аукционов, а также порядок определения конкретных номеров для продажи.

Рассматривается вариант о распространении аукциона на абсолютно все автономера. Тогда бесплатно будут выдаваться только те из них, за которые никто не захочет платить.

По данным газеты, рынок красивых номеров оценивается экспертами в десятки миллиардов рублей. К примеру, стоимость номера 777 с кодом столичного региона 777 и буквами ХАМ составляет 1,2 миллиона рублей.

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