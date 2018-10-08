В России изменили порядок выдачи автомобильных знаков

В России изменены правила присвоения регистрационных номеров для автомобилей, их теперь будут определять в случайном порядке. Соответствующий приказ МВД вступил в силу в воскресенье, 7 октября.

Согласно новым правилам, цифровую и буквенную комбинацию для знака будет выбирать компьютер без ведома сотрудников ГИБДД. Данные меры предусмотрены в целях борьбы с продажей «красивых» государственных номеров.

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Кроме того, в документе описана схема упрощения регистрации автомобиля. Теперь автовладельцы смогут зарегистрировать свое транспортное средство как по адресу жительства, так и по месту временного пребывания. Также, согласно приказу, начиная с 2019 года в России вместо бумажных техпаспортов будут введены электронные.

В июле депутаты Госдумы приняли решение разработать законопроект о проведении аукционов по продаже «красивых номеров», передавал «Интерфакс». Исполнением поручения займется комитет Думы по транспорту.

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