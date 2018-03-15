В России изменят дорожную разметку

На российских дорогах появятся желтая и синяя разметки. Как выяснила газета «Коммерсантъ», нововведения вступят в силу с первого июня 2018 года.

Согласно изменениям, желтым цветом будут обозначаться запрещающие обгон зоны, синим — полосы движения на перекрестках, а также парковочные зоны. Помимо этого, новый стандарт впервые вводит разметку в виде стрелки в зоне разворота.

Кроме того, водителям придется столкнуться с так называемой «вафельницей» (зоной, в которую запрещено въезжать во время затора на перекрестке) Отмечается, что подобное нововведение уже существует на 30 московских перекрестках в рамках эксперимента. Еще одна новая разметка будет оповещать водителей о станции зарядки электромобилей.

Издание уточняет, что нет гарантий появления в столице новой разметки в 2018 году: сначала готовится проект организации движения, затем его утверждает департамент транспорта Москвы, после чего документ направляется в департамент ЖКХ, а откуда уже попадает к исполнителю — ГБУ «Автомобильные дороги», которое наносит новую разметку при плановой замене асфальта.

До этого желтая маркировка применялась только для обозначения зон запрета стоянки. В настоящее время также существует временная оранжевая разметка, являющаяся приоритетной в случае проведения ремонтных работ.

В августе 2017 года сообщалось, что мэрию Ярославля обязали стереть пешеходный переход, оформленный в древнерусском стиле. Тогда в ГИБДД пояснили, что по ГОСТу разметка должна быть белой. Другие цвета допустимо использовать по согласованию с федеральной службой ГИБДД.

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