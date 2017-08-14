Мэрию Ярославля обязали стереть пешеходный переход в древнерусском стиле

Мэрию Ярославля обязали удалить красно-белый пешеходный переход, сообщает 76.ru.

«Наши сотрудники выезжали на место, чтобы проверить, соответствует ли разметка нормативам. Мэрии было выдано предписание удалить этот пешеходный переход», — рассказал начальник городского отдела организации дорожного движения ГИБДД Александр Кошелев.

Отмечается, что по ГОСТу разметка должна быть белой. Другие цвета допустимо использовать по согласованию с федеральной службой ГИБДД.

Необычная зебра появилась на площади Волкова 13 июля. Там белыми буквами, стилизованными под древнерусский стиль, по красному фону написали слово «Ярославль». Предполагалось, что рисунок будет издалека привлекать внимание водителей и напоминать о необходимости снизить скорость рядом с пешеходным переходом.

В сентябре 2016 года в Москве около зоопарка к пешеходному переходу пририсовали переднюю и заднюю части туловища зебры, сообщал ТАСС. В ГИБДД отмечали, что изображение животного не только украшает дорогу, но и должна помочь детям запомнить, как правильно переходить дорогу.