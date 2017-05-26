Тверской чиновник объяснил нанесение разметки на грунтовку проверкой машины

В администрации Калининского района Тверской области рассказали РИА Новости о причинах появления на одной из местных грунтовок дорожной разметки.

«Я поговорил с дорожниками, они не признаются, кто именно там работал, но это обычное дело», — поведал агентству заведующий отделом дорожного хозяйства Евгений Ефименков.

По его словам, таким способом рабочие тестировали машину для нанесения краски после ее отладки. «Сами понимаете, что если пробовать сразу на асфальте — на нем остаются следы», — подчеркнул чиновник.

25 мая, в YouTube появилась видеозапись, опубликованная местным водителем, на которой видны ровные полосы белой краски на песчаном грунтовом проселке возле тверского села Палкино.

В сентябре 2016 года житель Владивостока снял, как рабочий заделывает дыры в асфальте обычной землей. Свои действия дорожник объяснил соответствующим распоряжением начальства.