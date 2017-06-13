МВД и Минтранс отказались менять правила дорожного движения в пользу байкеров

МВД и Минтранс РФ не поддержали идею разрешить мотоциклистам ездить между рядами. Данный вопрос снят с повестки дня, сообщает «Коммерсантъ».

В МВД посчитали идею нецелесообразной. Согласно ДТП, при наличии разметки, двигаться нужно по полосам, при этом пересечение сплошной не допускается. При этом параллельное движение нескольких транспортных средств в пределах одной полосы не запрещается при соблюдении безопасного бокового интервала.

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В Минтрансе также заявили, что в данных поправках к ПДД нет острой необходимости.

К аналогичным выводам пришли в экспертном центре «Движение без опасности». «Учитывая по-прежнему недостаточный уровень мастерства водителей, наличие мотоциклистов в междурядье практически гарантирует рост человеческих жертв», — заявила президент центра Наталья Агре.

Ранее в апреле первый вице-премьер России Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать возможность изменений ПДД, чтобы предоставить мотоциклистам дополнительные преимущества перед автомобилистами. В частности, для байкеров предлагалось создать отдельную стоп-линию, а также разрешить ездить между полосами.