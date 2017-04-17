Хирург призвал россиян отказаться от автомобилей

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как Хирург, заявил, что россиянам со временем стоит отказаться от автомобилей. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН).

«Мы и так живем в искусственной среде и потихоньку начали превращаться в обезьян. В отсутствии веры технологический прогресс растет, а люди деградируют. Надо стараться максимально избавляться от машин — один из выходов — малый транспорт. Надо создать все максимальные удобства сначала для мотоциклистов, а потом для велосипедистов», — заявил Залдостанов.

Комментируя инициативу правительства сделать ПДД более удобными для мотоциклистов, Хирург сказал, что это будет позитивно влиять на экологию и городскую среду, а также снизит нагрузку на дороги.

Ранее 17 апреля стало известно, что первый вице-премьер России Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать возможность изменений в Правила дорожного движения, по которым мотоциклисты смогут получить дополнительные преимущества перед автомобилистами. В частности, для байкеров могут создать отдельную стоп-линию, а также разрешат им ездить между полосами. Однако, по данным «Коммерсанта», Госавтоинспекция уже подготовила заключение о нецелесообразности разрешения движения мототранспорта между рядами.