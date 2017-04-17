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Хирург призвал россиян отказаться от автомобилей

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Александр Залдостанов
Александр Залдостанов

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как Хирург, заявил, что россиянам со временем стоит отказаться от автомобилей. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН).

«Мы и так живем в искусственной среде и потихоньку начали превращаться в обезьян. В отсутствии веры технологический прогресс растет, а люди деградируют. Надо стараться максимально избавляться от машин — один из выходов — малый транспорт. Надо создать все максимальные удобства сначала для мотоциклистов, а потом для велосипедистов», — заявил Залдостанов.

Комментируя инициативу правительства сделать ПДД более удобными для мотоциклистов, Хирург сказал, что это будет позитивно влиять на экологию и городскую среду, а также снизит нагрузку на дороги.

Ранее 17 апреля стало известно, что первый вице-премьер России Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать возможность изменений в Правила дорожного движения, по которым мотоциклисты смогут получить дополнительные преимущества перед автомобилистами. В частности, для байкеров могут создать отдельную стоп-линию, а также разрешат им ездить между полосами. Однако, по данным «Коммерсанта», Госавтоинспекция уже подготовила заключение о нецелесообразности разрешения движения мототранспорта между рядами.

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