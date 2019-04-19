Водителей предложили разделить на любителей и профессионалов

Минтранс внес изменения в проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», которые предусматривают разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщает РИА Новости.

Согласно этой инициативе, подготовку любителей выведут за рамки законодательства об образовании. В частности, им не придется изучать различные организационно-управленческие дисциплины, не связанные с безопасностью дорожного движения. По замыслу авторов предложения, это должно существенно облегчить процесс обучения.

Претенденты на получение обычных водительских прав будут по-прежнему сдавать экзамены в ГИБДД на все категории транспортных средств, однако при этом останутся любителями.

В свою очередь, профессионалы, как и сейчас, будут учиться в соответствии с требованиями закона об образовании. Тем, кто успешно справится с экзаменами, выдадут документ сроком на пять лет. После этого нужно будет пройти курсы повышения квалификации.

С 18 апреля по 6 мая проект находится на стадии публичного обсуждения.

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