Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей

Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав. Об изменениях в правилах с 22 ноября писала «Российская газета».

Согласно новым правилам, утвержденным приказом Минздрава, автомобилистов обяжут не только проходить «собеседование» с врачами и проверять зрение, но также сдавать кровь и мочу. Все это приведет к удорожанию справки в несколько раз, отмечает издание.

Изменения в правилах вызвали ажиотаж среди автомобилистов, которые устремятся успеть получить справку по прежней цене. Так, утром в среду, 20 ноября, в Воронеже десятки человек выстроились в очереди в наркологический диспансер на улице Героев Стратосферы, сообщает «Вести Воронеж», отмечая, что люди начали приходить к учреждению в 6:00.

Аналогичная ситуация сложилась в Оренбурге. Издание 56orb.ru пишет, что наркологический диспансер на улице Невельской «напоминает гастроном времен умирающего СССР», куда «выкинули дефицит». По данным журналистов, в районе 8:00 в очереди было около 50 человек.

В Ярославле автомобилистам также пришлось часами стоять под дождем с шести утра. Очередь растянулась от входа в клинику на десятки метров. При этом люди не видят логики в проведении дорогостоящих анализов, сообщает ОТР.

«Люди об этом не знали, заранее не было оповещено, поэтому все в последний момент побежали получать справку», — сказала журналистам жительница Ярославля Татьяна Чистова.

В наркологическом диспансере города Ачинска Красноярского края к полудню в регистратуру диспансера успели попасть 120 человек. Еще столько же ожидало своей очереди и после обеда, пишет NGS24.RU. Аналогичная картина наблюдается в Йошкар-Оле.

«Кто-то говорит, что сейчас около 250 человек в очереди, кто-то говорит, что 400. Вся комичность ситуации в том, что кто-то даже не дошел до регистратуры, хотя пришел в около 9:00. Очередь с улицы начинается и тянется змейкой до входа», — рассказал изданию pg12.ru житель города.

Портал progorod62.ru сообщает, что в Рязани автомобилисты также выстроились в большую очередь за медицинскими справками. Возле наркологического диспансера на улице МОГЭС образовалась огромная толпа.

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