ЕР заявила о намерении в 2021 году бороться за конституционное большинство

Партия «Единая Россия» объявила о намерении бороться за конституционное большинство. «Мы считаем реальным результат более 301 мандата на выборах в Госдуму в 2021 году», — заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Экспертного совета партии. Для достижения этого результата на Съезде «Единой России», по его словам, произойдут изменения. В частности, будет переформатирована работа Генсовета и создан Проектный офис, который станет основой партийного избирательного штаба.

«Мы планируем переформатировать работу генсовета партии, чтобы это было не просто место, где мы получаем лычки, нашивки на погоны, греем кресло. Чтобы у каждого члена генсовета был конкретный функционал. Для этого по примеру Госсовета в генсовете будет образовано шесть рабочих групп, каждая из которых будет решать определенные электоральные задачи», — сказал Турчак.

По его словам, нужно синхронизировать работу Центрального исполкома, который будет работать как Проектный офис. «Проектный офис к моменту старта избирательного цикла перейдет в формат работы избирательного штаба. Этой работой я буду заниматься лично», — добавил он.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин подчеркнул важность того, что «Единая Россия» «использует современные методы работы: и создает Проектный офис — "надструктуру", которая все этажи партийной власти, партийных органов будет настраивать к избирательному циклу 2021 года, на котором и будет реализована задача, о которой заявил Андрей Турчак — получить конституционное большинство».

Он добавил, что «Единая Россия» осознает ответственность за улучшение жизни людей и реализацию национальных проектов и стремится работать в команде с исполнительной и законодательной властью. «Партия понимает, что это возможно только в том случае, если вся власть будет работать единой командой — и исполнительная, и законодательная. Именно поэтому "Единая Россия" ставит перед собой сложную, но важную задачу — получение конституционного большинства», — добавил он.

