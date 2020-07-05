Москвич протаранил пять машин из-за приступа астмы

Москвич устроил крупную аварию из-за приступа астмы, который произошел, пока он находился за рулем автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.

Водитель Toyota потерял сознание во время поездки про проспекту Мира и протаранил пять машин, припаркованных на обочине. В результате прострадали три человека. Все машины получили повреждения: на месте происшествия работают спецслужбы.

4 июля уходящий от столкновения автомобиль «Мерседес» сбил шестерых человек в Омске. Авария произошла в районе остановки общественного транспорта. Водитель автомобиля, пытаясь уйти от столкновения с «Нисан Патрол», не справился с управлением и въехал в торговый павильон.

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