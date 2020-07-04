Уходящий от столкновения автомобиль сбил шестерых человек

Уходящий от столкновения автомобиль «Мерседес» сбил шестерых человек в Омске. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Авария произошла в районе остановки общественного транспорта. Водитель автомобиля, пытаясь уйти от столкновения с «Нисан Патрол», не справился с управлением и въехал в торговый павильон.

«В результате происшествия шестерым гражданам потребовалась медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе

По данным полиции, выезжающий со второстепенной дороги «Нисан Патрол» не уступил дорогу «Мерседесу».

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. По факту произошедшего ведется уголовное производство.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!