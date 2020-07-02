Незнакомец спас людей из пылающего микроавтобуса

В китайском городе Чунцин незнакомец спас людей, которые застряли в пылающем микроавтобусе. Видео, снятое камерой наблюдения, опубликовал сайт Newsflare.

Судя по ролику, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Машина на большой скорости выехала на обочину, врезалась в отбойник и упала на бок. Через несколько мгновений ее днище задымилось, а затем вспыхнуло. Люди, находившиеся внутри, попытались выбраться через дверь, но пламя загнало их обратно.

На помощь пришел водитель проезжавшего мимо грузовика. Он остановился на аварийной полосе, подбежал к горящему микроавтобусу и ногой выбил его лобовое стекло. После этого оттуда выбрались двое мужчин и женщина. Во время аварии пострадал только один из них, но и он отделался царапинами.

В июне сообщалось, что в районе американского города Андовер, штат Массачусетс, незнакомцы спасли людей из горящего автомобиля. Не обращая внимания на риск для жизни, они вытащили из огня водителя и пассажира.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!