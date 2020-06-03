Герой с риском для жизни спас людей из горящего автомобиля

В районе американского города Андовер, штат Массачусетс, незнакомец спас людей из горящего автомобиля. Об этом сообщает WCVB-TV.

Заметив на противоположной обочине машину, которая загорелась после ДТП, анонимный герой перебежал оживленное шоссе и пришел на помощь пострадавшим. Вскоре к нему присоединился Харолд Гриер (Harold Greer) — еще один водитель, проезжавший мимо. Происходящее оказалось запечатлено его видеорегистратором.

Совместными усилиями они вытащили из пылающего автомобиля водителя и пассажира, несмотря на риск для жизни: во время спасения огонь добрался до бензобака. «Водитель сильно мучался. Оба были в плохом состоянии», — рассказывает Гриер. По предварительным данным, ДТП произошло после того, как сидящий за рулем мужчина уснул, пишет Inside Edition.

Пострадавшие получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Имя незнакомца, который первым пришел им на помощь, осталось неизвестным. По словам Гриера, он очень ценит его поступок. «Никогда не знаешь, что будет, может, однажды ты попадешь в такую ситуацию и будешь нуждаться в помощи, а люди будут думать: "Ну что ж, не моя проблема"», — объяснил он.

В 2018 году сообщалось, что в китайском городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, группа водителей службы доставки помогла поймать мальчика, который упал из окна пятого этажа многоэтажки. Они поняли, что ребенок вот-вот сорвется, схватили простыню, которая сушилась на веревке, и растянули ее под ним.

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