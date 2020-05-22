В китайском городе Цзыгун, в провинции Сычуань мужчина рискнул жизнью ради спасения незнакомого ребенка. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

30-летний Ху Юньчуань проезжал мимо места происшествия и заметил необычное скопление людей. На карнизе возле окна на пятом этаже стояла шестилетняя девочка. Внизу собрались соседи и натянули большое полотнище, чтобы поймать ее, если она сорвется.

Ху Юньчуань решил вмешаться. Он поднялся на четвертый этаж, вылез из окна, прошел по карнизу и помог ребенку вернуться в квартиру, после чего залез вслед за ней.

В 2018 году сообщалось, что в китайском городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, группа водителей службы доставки помогла поймать мальчика, который упал из окна пятого этажа многоэтажки. Они поняли, что ребенок вот-вот сорвется, схватили простыню, которая сушилась на веревке, и растянули ее под ним.

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