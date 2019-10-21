Трехлетний мальчик упал с высоты десяти метров и остался цел

В индийском городе Тикамгарх, штат Мадхья-Прадеш, трехлетний мальчик упал с третьего этажа в кузов проезжающей велорикши. Об этом сообщает сайт Newsflare.

Ребенок играл на балконе, потерял равновесие и выпал с высоты более 10 метров. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как он падает в кузов оказавшейся внизу велорикши. Через пару секунд из дома выбегают родственники и уносят его внутрь.

Ребенка доставили в больницу для осмотра, однако врачи не обнаружили у него травм. В знак благодарности родители мальчика купили владельцу велорикши новую одежду и сладости для его детей.

В 2018 году сообщалось, что в китайском городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, группа водителей службы доставки помогла поймать мальчика, который упал из окна пятого этажа многоэтажки. Они поняли, что ребенок вот-вот сорвется, схватили простыню, которая сушилась на веревке, и растянули ее под ним.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!