Маленький ребенок выпал из окна пятого этажа, застрял в решетке и выжил

В китайской провинции Хэнань пожарные спасли ребенка, который выпал из окна жилого дома. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Мальчик провалился через решетку под окном, однако его голова застряла между прутьев. В результате он повис на высоте пятого этажа. Когда это произошло, его родителей не было дома.

Пожарные выбили дверь в квартиру, подошли к окну и стали перерезать прутья. При этом мужчина, забравшийся на козырек над окном на третьем этаже, поддерживал мальчика на весу.

Им удалось освободить ребенка. Когда он оказался в безопасности, пожарные связались с его родителями.

В 2018 году сообщалось, что в китайском городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, группа водителей службы доставки помогла поймать мальчика, который упал из окна пятого этажа многоэтажки. Они поняли, что ребенок вот-вот сорвется, схватили простыню, которая сушилась на веревке, и растянули ее под ним.

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