Трехлетний ребенок повис на балконе пятого этажа

В китайском городе Чунцин соседи спасли падающего с пятого этажа ребенка. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Трехлетний мальчик перебрался через бортик балкона и повис на перилах. «Он дергал ногами и пытался залезть обратно, — рассказывает его сосед. — Ему удалось чуть-чуть подтянуться, но потом он опять соскользнул».

Жители многоэтажки успели натянуть внизу два больших одеяла. Сорвавшийся ребенок упал на них и не пострадал. Бабушка отнесла внука домой, после чего родители отвезли его в больницу.

Как выяснилось позднее, бабушка отлучилась в магазин за продуктами и оставила спящего мальчика без присмотра. Проснувшись, он пошел ее искать. Он забрался на раковину, которая стояла на балконе, и случайно перекувырнулся через бортик.

В 2018 году сообщалось, что в китайском городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, группа водителей службы доставки помогла поймать мальчика, который упал из окна пятого этажа многоэтажки. Они поняли, что ребенок вот-вот сорвется, схватили простыню, которая сушилась на веревке, и растянули ее под ним.

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