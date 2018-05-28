Мигрант вскарабкался на пятый этаж и спас ребенка от падения

В Париже иммигрант из Мали Мамуду Гассама (Mamoudou Gassama) за считаные секунды взобрался на балкон пятого этажа и спас ребенка от падения. На видео обратило внимание издание Le Parisien.

Инцидент произошел в Париже 26 мая. Гассама, приехавший из африканской страны несколько месяцев назад, проходил мимо здания, когда увидел, что на перилах балкона висит ребенок, и решил его спасти. Мужчина без какого-либо оборудования забрался на пятый этаж за 30 секунд и затащил мальчика обратно. Поступок мужчины заснял очевидец Хабиб Бибу (Habib Bibou) и выложил на своей странице в Facebook.

«Я сделал это, потому что там был ребенок. Спасибо Господу, что мне удалось спасти его», — сказал 22-летний Гассама в интервью.

Мэр Парижа Анн Идальго назвала Гассаму «человеком-пауком 18-го квартала», отметила его храбрость и добавила, что его действия «стали примером всем горожанам и власти Парижа с удовольствием помогут ему обосноваться во Франции».

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил желание встретиться с Гассамой 28 мая.

Отца ребенка арестовали за то, что он оставил его одного и ушел в магазин. Матери в момент инцидента не было в стране.

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