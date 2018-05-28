Быстро залезшему на пятый этаж малийцу дали гражданство Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон решил дать французское гражданство уроженцу Мали Мамуду Гассаме, который спас сорвавшегося с балкона ребенка в Париже. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

Французский лидер добавил, что «в знак признательности за героический акт» бригада спасателей и пожарных Парижа готова принять его в свои ряды. «Франция — это воля, и господин Гассама на деле показал, что она у него есть!» — объяснил он.

26 мая Гассама, приехавший из африканской страны несколько месяцев назад, проходил мимо здания, когда увидел, что на перилах балкона висит ребенок, и решил его спасти. На протяжении этого времени другой мужчина пытался помочь мальчику, но затащить его на балкон никак не получалось. Тогда малиец без какого-либо оборудования стремительно забрался на пятый этаж и затащил мальчика обратно. Поступок мужчины запечатлел очевидец Хабиб Бибу (Habib Bibou) и выложил на своей странице в Facebook.

«Я сделал это, потому что там был ребенок. Спасибо Господу, что мне удалось спасти его», — сказал 22-летний Гассама в интервью.

Мэр Парижа Анн Идальго назвала Гассаму «человеком-пауком 18-го квартала», отметила его храбрость и добавила, что его действия «стали примером всем горожанам и власти Парижа с удовольствием помогут ему обосноваться во Франции».

Отца ребенка арестовали за то, что он оставил его одного и ушел в магазин. По данным France 24, ему грозит до двух лет тюрьмы и до 30 тысяч евро штрафа. Матери в момент инцидента не было в стране. На время разбирательства ребенок будет помещен под опеку государства.

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