Шестилетний мальчик упал с 23-го этажа и отделался синяками

В китайском городе Ханчжоу пожарные спасли мальчика, который упал в вентиляционную шахту с 23-го этажа. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Инцидент произошел 20 мая. Шестилетний мальчик играл в квартире у своего соседа. В доме шел ремонт, поэтому строители заменили бетонную плиту между двумя балконами на деревянную доску. Ребенок наступил на нее и провалился в вентиляционную шахту.

Мальчик выжил, упав на кондиционер, который смягчил удар. Пожарным Ханчжоу сразу сообщили о случившемся, и они выехали на место происшествия. Спасатели надели на ребенка специальное альпинистское снаряжение, успокоили его и помогли подняться наверх. Операция по вызволению из шахты заняла шесть минут, после чего мальчика доставили в больницу.

Он получил лишь незначительные ушибы на спине и руке.

Ранее в мае сообщалось, что в Китае ребенок чуть не погиб, повиснув на карнизе балкона 14-го этажа. Очевидцы немедленно сообщили об инциденте в полицию и позвонили родителям мальчика. Те быстро вернулись домой и сняли его с карниза.

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