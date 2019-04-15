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Ребенок упал с шестого этажа и остался жив

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В американском городе Редмонд, штат Вашингтон, мальчик случайно выпал из окна квартиры, находящейся на шестом этаже, и остался жив. Об этом сообщает информационный портал KIRO-TV.

Инцидент произошел в среду, 10 апреля. По данным полиции, ребенок, которому год и восемь месяцев, был в спальне один, а его мать и брат с сестрой находились в соседней комнате. «Окно было открыто. Скорее всего, мать проветривала помещение», — отметил полицейский.

Мальчик упал на припаркованную у дома машину, которая смягчила удар. Владелец автомобиля Эд Лу (Ed Lu) отметил, что в среду утром он решил доехать до работы на мотоцикле, а машину марки Mazda оставил во дворе. «Нам всем очень повезло, что сегодня я поехал на байке», — заключил Лу.

Медики своевременно прибыли на место инцидента и оказали пострадавшему необходимую помощь. Ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.

В начале апреля в Китае маленькая девочка случайно выпала из окна квартиры, находящейся на 26-м этаже, и выжила. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как ребенок выпадает из окна многоэтажного здания, пробивает крышу гаража и приземляется на парковку мотоциклов. После этого девочка встает и уходит.

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