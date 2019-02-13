Рубашка спасла девочку от падения с крыши

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В Таиланде четырехлетняя девочка сорвалась с крыши, но не упала на землю благодаря зацепившейся за выступ здания рубашке. На видеозапись инцидента обратил внимание информационный портал Coconuts.

Ребенок, предположительно родом из Мьянмы, навещал отца в больнице города Канчанабури в воскресенье, 10 февраля. В какой-то момент девочка осталась без присмотра и выбежала поиграть на крышу семиэтажного здания. Она погналась за ящерицей и сорвалась с края крыши. От смерти ее спасла рубашка, зацепившаяся за рельефную надпись на здании.

Сотрудникам больницы удалось спасти ребенка: несколько человек, стоявших на крыше, схватили ее за руку и вытянули наверх. В результате инцидента девочка не пострадала.

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