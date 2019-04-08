Шестилетняя девочка выпала с 26-го этажа и отделалась переломом руки

В Китае маленькая девочка случайно выпала из окна квартиры, находящейся на 26-м этаже, и выжила. На ролик с камеры видеонаблюдения обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел во вторник, 2 апреля, в городе Чунцин. На кадрах видно, как ребенок выпадает из окна многоэтажного здания, пробивает крышу гаража и приземляется на парковку мотоциклов. После этого девочка встает и уходит.

По данным местных СМИ, пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. У юной пациентки обнаружили перелом правой руки. Она находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

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