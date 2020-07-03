Lamborghini известного блогера попал в аварию в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на пересечении Свечного переулка и Коломенской улицы спорткар Lamborghini попал в аварию. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, автомобиль принадлежит известному российскому блогеру.

По словам очевидцев, Lamborghini столкнулась с Renault Logan. По предварительным данным, спорткар принадлежит 23-летнему блогеру Дмитрию Рудикову, известному под псевдонимом «Димас из Батайска». О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

Недавно в своем Instagram Рудиков рассказал, что разыграл спорткар. Перед этим он опубликовал кадры, как он за рулем автомобиля едет по улицам Петербурга. Блогер утверждал, что намерен передать спорткар на выходных в Москве.

В своих последних роликах на YouTube «Димас Из Батайска» регулярно показывал спорткар. Судя по опубликованным видео, Lamborghini желтого цвета Рудиков приобрел в середине 2019 года.

Ранее сообщалось, что в аварию попал блогер Давид Манукян. Инцидент произошел во время съемок клипа. Он получил травму плеча.

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