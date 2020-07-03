Момент аварии с участием Lamborghini российского блогера попал на видео

Момент аварии в центре Санкт-Петербурга с участием спорткара Lamborghini известного российского блогера попал на видео. Ролик с камеры наблюдения опубликовал канал «360».

В видео запечатлено, что Lamborghini Huracan желтого цвета, принадлежащий блогеру Дмитрию Рудикову, ехал по главной дороге. На перекрестке Коломенской улицы и Свечного переулка произошло столкновение спорткара с Renault Logan. По данным канала, автомобилем управляла женщина.

Отмечается, что блогер Димас из Батайска и водитель Renault не пострадали. Как сообщает «360», стоимость Lamborghini Huracan составляет примерно 17-18 миллионов рублей.

2 июля в сторис Instagram Рудиков сообщил, что разыграл спорткар. Перед этим он публиковал короткие видео, как он за рулем автомобиля едет по улицам Петербурга. Блогер утверждал, что намерен вручить спорткар победителю на выходных в Москве.

В своих последних роликах на YouTube «Димас из Батайска» регулярно показывал спорткар. Судя по опубликованным видео, Lamborghini желтого цвета Рудиков приобрел в середине 2019 года.

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