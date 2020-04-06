Момент смертельного ДТП с эпатажным блогером попал на видео

Опубликована видеозапись момента ДТП, в котором погиб эпатажный блогер Павел Петель. Телеканал РЕН ТВ выпустил ролик с места смертельной аварии, которая произошла 4 апреля на Симферопольском шоссе в Подмосковье.

На видео попал момент столкновения автомобиля Mercedes белого цвета с припаркованным грузовиком. В легковой машине Петель находился на переднем пассажирском сидении. По данным канала, блогер скончался на месте.

Второй ролик записан уже после ДТП. На месте происшествия уже находятся полицейские и сотрудники скорой помощи. Также более близко показаны повреждения, который получил Mercedes при столкновении с фурой, стоявшей у обочины.

Бьюти-блогер Сергей Остриков подтвердил в Instagram сообщения о смерти Петеля. По его словам, в связи с текущей ситуацией с закрытыми границами из-за коронавируса тело украинского блогера, скорее всего, не отправят на родину. Он попросил совета, как юридически решить данный вопрос.

По неофициальным данным, блогер направлялся в Москву из миграционного центра у деревни Сахарово. Утверждается, что водитель увеличил скорость до 200 километров в час перед столкновением.

Блогер, родившийся в городе Днепр, стал известен за эпатажное поведение. Он регулярно переодевания в женские наряды и создавал собственные женские образы, при этом сохраняя часть мужских черт. Он вел канал на YouTube и аккаунт в Instagram. Многие поклонники оставляют соболезнования в комментариях под публикациями.

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