Автор «Дневника Хача» попал в ДТП

Автор популярного YouTube-канала «Дневник Хача» Амиран Сардаров попал в аварию в центре Москвы. Об этом блогер сообщил в Instagram.
Сардаров подробно продемонстрировал повреждения своего автомобиля в видеоролике. Основной удар пришелся на задний бампер Mercedes, принадлежащего видеоблогеру.
По словам блогера, виновником аварии стала девушка, которая отвлеклась за рулем на телефон, и не уследила за ситуацией на дороге.
«Смотрите, что бывает, когда отвлекаешься на Instagram. Я остановился поворачивать, а женщина по полном ходу мне въехала в зад. А мой выхлоп смотрите, где лежит...» — говорит блогер, отходят от автомобиля на несколько метров.
Судя по реакции Сардарова, произошедшее не расстроило его. «Главное — все живы», — с улыбкой заключил видеоблогер.
Амиран Сардаров стал известен благодаря своему YouTube-каналу «Дневник Хача». Его страница насчитывает более трех миллионов подписчиков.