Автор «Дневника Хача» попал в ДТП

Автор популярного YouTube-канала «Дневник Хача» Амиран Сардаров попал в аварию в центре Москвы. Об этом блогер сообщил в Instagram.

Сардаров подробно продемонстрировал повреждения своего автомобиля в видеоролике. Основной удар пришелся на задний бампер Mercedes, принадлежащего видеоблогеру.

По словам блогера, виновником аварии стала девушка, которая отвлеклась за рулем на телефон, и не уследила за ситуацией на дороге.

Женщина отвлеклась на телефон и въехала с такой силой. Что я аж подпрыгнул в машине..) На сколько ущерб интересно. Кто сечет?) #дневникхача Фото опубликовано @amiran495

«Смотрите, что бывает, когда отвлекаешься на Instagram. Я остановился поворачивать, а женщина по полном ходу мне въехала в зад. А мой выхлоп смотрите, где лежит...» — говорит блогер, отходят от автомобиля на несколько метров.

Судя по реакции Сардарова, произошедшее не расстроило его. «Главное — все живы», — с улыбкой заключил видеоблогер.

Амиран Сардаров стал известен благодаря своему YouTube-каналу «Дневник Хача». Его страница насчитывает более трех миллионов подписчиков.

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