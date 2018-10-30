Блогер увидела свои фото в рекламе средства для похудения и разозлилась

Австралийская комедийная актриса и блогер Селесте Барбер (Celeste Barber) обнаружила, что ее фото было использовано в рекламе средств для похудения. Она обратилась к представителям компании в Twitter и пристыдила их за ненависть к полным людям.

О рекламе с участием Барбер актрисе сообщила фанатка. Девушка по имени Эйприл Синглтон Данн (April Singleton Dunn) обратилась к комедиантке в Twitter, сопроводив сообщение скриншотом баннера.

«Знаете ли вы, что какая-то компания на WishShopping использует ваши фотографии для продажи диетических патчей? Мне нравятся ваши фотографии, они смешные, но я подумала, что вы должны знать!» — написала Данн.

Выяснилось, что рекламщики использовали шуточные фотографии Барбер для изображения полных людей, якобы не использовавших средство для похудения. «Эй, WishShopping, что это такое? Вы не можете использовать мои фото, особенно для того, чтобы продавать бодишейминговые продукты!» — пристыдила актриса торговую площадку.

Поклонники Барбер присоединились к ее обращению. Подписчик по имени Энди Райан (Andy Ryan) в шутку предположил, что рекламируемый продукт сможет не только повлиять на вес, но и поменять национальность пациента, так как на фото «после» была изображена женщина латиноамериканской внешности.

Селесте Барбер прославилась в сети пародиями на фото знаменитостей. Она имитирует позы и мимику с «идеальных» фотографий звезд, однако никак не ретуширует снимки. На ее Instagram-аккаунт подписано более пяти миллионов человек.

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