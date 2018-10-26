Блогеры обзывали прохожих женщин уродками и навлекли на себя гнев целой страны

Японские пранкеры с YouTube-канала Hekitora House вызвали негодование у зрителей, унижая девушек на улице. Об этом сообщает SoraNews 24.

16 октября блогеры опубликовали видео, в котором они подбегали к девушкам и трогали их за плечи. Как только прохожие оборачивались, мужчины громко смеялись им в лицо и оценивали внешность. Спустя мгновение жертвы пранкеров слышали вердикт: красивая или уродливая.

Ролик Hekitora House моментально вызвал в Японии общественный резонанс. Пользователи в комментариях пристыдили пранкеров, призвав их остановиться.

«Вы действительно думаете, что имеете право судить кого-то по внешности, когда вы сами ходите с зелеными волосами?» — написал один из зрителей.

«Низко зарабатывать деньги, создавая видео, которое причиняет боль другим», — поддержал другой пользователь.

Вскоре к травле блогеров присоединились и японские СМИ. Ведущие утренних телепрограмм показывали фрагменты из видео, размышляя о недопустимом поведении пранкеров.

В результате блогеры удалили скандальный ролик через несколько дней после его публикации. На канал пранкеров подписаны почти 1,5 миллиона пользователей.

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